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Папа Римский Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял в пятницу, 5 июля, в Ватикане украинских епископов и осудил войну на Донбассе.

В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками «втянуть в дело и религиозный аспект», сказал римский первосвященник. При этом понтифик не упомянул Россию, пишет DW.

На встрече с Путиным 4 июля Папа Римский также затронул вопрос о войне на востоке Украины. В официальном коммюнике по итогам встречи на эту тему, однако, не было приведено никаких подробностей. 

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. «В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия», - подчеркнул римский первосвященник. Он призвал украинских епископов не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу. Два месяца назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины и поиска путей мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

В преимущественно православной Украине почти каждый десятый житель - греко-католик. Украинская греко-католическая церковь находится в подчинении у папы римского.
ForUm

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