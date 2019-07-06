В Калиновке Винницкой области состоялся масштабный крестный ход Украинской Православной Церкви в честь 96-летия Калиновского чуда, в котором приняли участие более 3 тысяч верующих УПЦ.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, крестный ход начался в 8 часов утра от храма святой великомученицы Параскевы города Калиновка и прошел к кресту на месте Калиновского чуда, где состоялась Божественная литургия.

Прямая трансляция крестного хода доступна на странице архиепископа Винницкого и Барского Варсонофия.

«7 июля 1923 красноармеец выстрелил в поклонный крест, который стоял у дороги на въезде в населенные пункты Калиновка и Сальник. Пуля попала в изображение распятия и из плеча Спасителя потекла кровь. Весть о чуде быстро распространилась, у креста собирались богомольцы, священники служили молебны. Чудотворный крест был уничтожен большевиками в ноябре 1923 года, но место, где он находился, почиталось верующими», - рассказал об истории Калиновского чуда архиепископ Винницкий и Барский Васонофий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в 1993 году Калиновский крест был восстановлен, с ним вернулась и традиция шествия к месту чуда. Слава об этом чуде давно вышла за пределы Украины, принять участие в крестном ходе ежегодно приезжают паломники со всех регионов Украины, а также из Молдовы, России, Белоруссии и даже Канады.

Сегодня тысячи людей - прошли четыре километра к месту Калиновского чуда – одной из главных святынь Винниччины. Крестный ход прошел по центральным улицам Калиновки. У памятника защитникам Отечества священнослужители совершили заупокойную литию по погибшим в годы Второй мировой, а также по погибшим в зоне АТО украинским военнослужащим.

В этом году на крестный ход к месту Калиновского чуда приехали более трех тысяч верующих, отмечают в Винницкой епархии УПЦ.

«В течение более чем полугода религиозная ситуация в области является напряженной и, к сожалению, со временем эта напряженность только растет. Действия духовенства Винницко-Барской епархии ПЦУ провоцируют столкновения на межконфессиональной почве, приводят к возникновению конфликтных ситуаций на приходах. В некоторых случаях, например в селе Лука-Мелешковская Винницкого района уже дошло до открытого противостояния», - отмечает владыка Васонофий.

Винницкий архиепископ УПЦ обратился к руководству Винницко-Барской епархии ПЦУ с призывом не допускать силовых противостояний.

«К сожалению, в отдельных случаях, сторонники ПЦУ не гнушаются провокаций, которые в последнее время стали почти постоянным фактором напряженности. Обращаемся к руководству Винницко-Барской епархии ПЦУ с призывом не допускать в дальнейшем силовых действий. Конфликты по конфессиональной принадлежности приходов должны решаться мирным путем, посредством переговоров», - заявил архиепископ Варсонофий, подчеркнув, что в УПЦ «всегда открыты к диалогу».

По дороге к Калиновскому кресту к крестному ходу, по традиции, присоединялись паломники из близлежащих сел.

Несмотря на давление со стороны активистов ПЦУ, тысячи православных остаются верны Украинской Православной Церкви, и в день памяти Калиновского чуда вышли, чтобы засвидетельствовать свою верность канонической Церкви и Митрополиту Онуфрию.

«Люди выходят на крестный ход, чтобы засвидетельствовать свою верность Богу. Конечно, каждый человек может сказать: «Господи, я тебя люблю!». Но крестный ход – это возможность не словами, а делом доказать свою верность и любовь ко Христу», - рассказал благочинный Калиновского благочиния Винницкой епархии УПЦ протоиерей Владимир Розман.

После богослужения у Калиновского креста участников крестного хода угостили обедом, который приготовили местные жители. Пройдя четыре километра пешком, верующие не спешили расходиться, отмечая особую благодать святого места, где 96 лет назад произошло Калиновское чудо.

«Однажды к нам приезжали специалисты из киевского института аномальных явлений. Они провели свои измерения и сказали, что у места Калиновского чуда якобы очень сильная энергетика. Но мы-то знаем, что это сила благодати», - отметил отец Владимир.

Справка Центра информации УПЦ

*Калиновское чудо связано с историей, которая произошла в начале ХХ века. У одного из жителей села Сальник не было детей. Мужчина был православным и переживал, что не будет кому помолиться о нем, после смерти. В 1918 году он поставил крест на распутье и выкопал колодец, чтобы прохожие могли утолить жажду и помянуть его.

К деревянному кресту, высотой 6 метров, были прикреплены иконы «Распятие с предстоящими» и Пресвятой Троицы.

По свидетельствам очевидцев и архивным материалам, 7 июля 1923 года несколько красноармейцев ехали из Винницы в Калиновку и остановились у креста напиться воды. Один из солдат открыл по кресту стрельбу. Он выстрелил 24 раза, но ни разу не попал в распятие, «все пули падали у этого креста на землю, а когда выстрелил в 25 раз, то попал в правое плечо Иисуса Христа, и потекла кровь». У красноармейца, который стрелял, отняло руку. Об этом чуде стало известно местным жителям и на следующий день на это место они пришли со священником села Сальник. Во время первой службы «появилась на небесах икона - изображение Матери Божией. Чудо длилось 3 дня. Первый день она сияла, как солнце». С тех пор началась традиция почитания Калиновского чуда.

Центр информации УПЦ