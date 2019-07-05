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Около 13:00 в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о стрельбе на Бессарабской площади, сообщает пресс-служба столичного главка.

Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. В частности с места происшествия эксперты изъяли две гильзы.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации этого события.
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