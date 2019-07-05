также в разделеСтолица
Полиция рассказала подробности стрельбы в центре Киева 8
Кличко грозит досрочными выборами в случае разделения постов мэра и главы КГГА 26
Замдиректора департамента КГГА задержали на взятке 86
Полиция наказала водителя, заехавшего на пешеходный «мост Кличко» 34
Кличко заявил об угрозе затягивания строительства Шулявского моста 219
Кличко назвал манипуляциями разговоры о стоимости нового моста в Киеве 28
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 18
Июнь в Киеве стал самым теплым за 139 лет 23
В киевском кафе иностранцы подстрелили мужчину 50
Жителей Киева предупредили о загрязнении воздуха 42
На Киев обрушился мощный ураган 290
Парубий: Отмена переименования проспектов Бандеры и Шухевича незаконна 146
Возле столичной Большой окружной произошел масштабный пожар 268
В Киеве провели акцию против переименования проспектов Бандеры и Шухевича 120
В суде пояснили отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича 473
Кличко уволил директора Киевзеленстроя и еще двух чиновников 111
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров боевиков «ЛНР» 62
Киевсовет повторно переименует проспекты в честь Бандеры и Шухевича 218

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в презентации первого открытого офиса полиции метрополитена (Национальной полиции). Стеклянный офис открыли на станции метро «Лукьяновская», сообщает пресс-служба КГГА.

«Каждый день 1,5 миллиона человек пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию ​​за день проходит около 70 тыс. пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию. Этот офис – абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция», - сказал Кличко.

Помещение спроектировано по стандартам «прозрачного» офиса. Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы. Пассажиры смогут обратиться в этот офис относительно утерянных документов, вещей или выявления случаев нарушения правопорядка.

В открытом офисе полиции метрополитена есть и автоматический дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.

«Пока проект будет работать в пилотном режиме. Ближайшие месяцы правоохранители будут анализировать работу в таком формате. И, если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена, на его пересадочных узлах», - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что цель воплощения таких проектов – сделать Киев комфортным и безопасным. И напомнил, что для этого продолжается реализация программы «Безопасная столица», по установлению камер видеонаблюдения в городе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5694 грн.
24
Теги