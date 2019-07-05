Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в презентации первого открытого офиса полиции метрополитена (Национальной полиции). Стеклянный офис открыли на станции метро «Лукьяновская», сообщает пресс-служба КГГА.

«Каждый день 1,5 миллиона человек пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию ​​за день проходит около 70 тыс. пассажиров. Многие обращаются за помощью в полицию. Этот офис – абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция», - сказал Кличко.

Помещение спроектировано по стандартам «прозрачного» офиса. Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы. Пассажиры смогут обратиться в этот офис относительно утерянных документов, вещей или выявления случаев нарушения правопорядка.

В открытом офисе полиции метрополитена есть и автоматический дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.

«Пока проект будет работать в пилотном режиме. Ближайшие месяцы правоохранители будут анализировать работу в таком формате. И, если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на наиболее загруженных станциях метрополитена, на его пересадочных узлах», - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что цель воплощения таких проектов – сделать Киев комфортным и безопасным. И напомнил, что для этого продолжается реализация программы «Безопасная столица», по установлению камер видеонаблюдения в городе.