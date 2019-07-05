также в разделеРелигия
Филарет заявил, что награждал представителей «С14» за добрые дела 8
Священники УПЦ впервые освятили Кременчугский судоходный шлюз 16
Филарет - о Соборе 15 декабря: Это не был Поместный Собор, это был сбор подписей за отказ от УПЦ КП 16
Глава УПЦ КП Филарет сравнил себя с Христом, а Епифания - с Иудой 11
Митрополит Антоний рассказал, как найти хорошего духовника 13
Православная молодежь Закарпатья проводит неделю благотворительности 14
Верующие села Карапчов на Буковине за три недели построили помещение для богослужений 15
Парубий заявил, что законы об украинском языке и о деятельности Церкви не будут отменены ни при каких условиях 14
В Румынии тысячи православных отметили 515-летие кончины воеводы Стефана Великого 15
В УПЦ отметят 5-летие со дня смерти Митрополита Владимира (Сабодана) 18
В Голосеевском монастыре рассказали об особенностях поступления в духовное училище при обители 12
В Березани под Киевом ограбили строящийся храм УПЦ 8
В Церкви рассказали, почему христианам важно читать Евангелие, а не украшать им книжные полки 15
Митрополит Онуфрий рассказал, как грех влияет на судьбу человека 22
В РПЦ объяснили, почему Православная Церковь не последует примеру Ватикана, который изменил текст молитвы «Отче наш» 56
Патриарх Кирилл молится о погибших моряках-подводниках 15
Православные молятся об упокоении погибших моряков-подводников: опубликован список имен 24
На Волыни верующие УПЦ перекрыли дорогу, с просьбой защитить их права 16

В селе Каплевка Черновицкой области в ночь со 2 на 3 июля неизвестные осквернили храм УПЦ в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и похитили из него старинную икону великомученика Георгия Победоносца.

Фото: УПЦ

Вандалы сбросили с престола покров и проскомидийник, а также прикасались к Святым Сосудам, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

«Действовали профессионалы, которые пришли с необходимыми инструментами для совершения смертного греха. В храм проникли через окно, предварительно разогнув риштовку домкратом. В сторожку воры проникли также через окно, в котором кусачками отрезали решетку», – сообщили в епархии.

По словам очевидцев, в ту ночь после непогоды в селе отключили электроэнергию, и территория храма и улиц осталась без освещения. Воспользовавшись этим, воры пробрались в храм и осквернили престол.

Поскольку храм в селе ремонтируют, все иконы на период внутренних работ перенесли в «сторожку». Туда пробрались злоумышленники и украли единственную старинную икону прихода, перед которой верующие молились более ста лет.

«Верните, пожалуйста, святую икону в храм, ее духовная ценность для прихожан в сотни раз больше, чем материальная. История не знает ни одного случая, когда кто-то сумел обогатиться, оскверняя святые храмы. Господь милостивый и ждет покаяния каждого», – призвали в епархии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1328 грн.
10
Теги