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Религиозная община Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы возобновляет литургическую жизнь в селе Карапчов Вижницкого района Черновицкой области.

Фото: УПЦ

Всего за три недели верующие почти окончили строительство трапезной, где планируют совершать богослужения. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Религиозная община села Карапчов не перестает удивлять настойчивостью, - рассказали в епархии. - В трапезной, где будут временно совершаться богослужения, уже завершили кровлю крыши и утеплили стены пенопластом. Не прошел и трех недель, а строительство трапезной почти завершено. Такая сила духа вдохновляет!».

Для завершения строительства осталось выполнить внутренние работы. Верующие планируют совершать первую литургию на праздник пророка Ильи (2 августа). 

Как сообщалось, религиозная община УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Карапчов Вижницкого района Черновицкой области была лишена своего храма в конце 2018 года, когда настоятель прихода Георгий Радуляк, ныне запрещенный в священнослужении в УПЦ, заручившись голосами территориальной общины, перевел приход в новую Православную Церковь Украины. С этого времени верующие УПЦ посещали службы в соседних селах, но твердо решили возвести в родном селе новую церковь.
ForUm

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