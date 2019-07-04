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Приближенный к команде президента Владимира Зеленского экс-чиновник Киевской горгосадминистрации, а ныне руководитель группы строительных компаний Saga Development, Андрей Ваврыш во времена работы в мэрии подписывал документы, которые дали старт его же будущей застройке. Копии этих документов в распоряжении журналистов телепрограммы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Речь идет о договоре на разработку детального плана территории Рыбальского полуострова в Киеве, подписанного в конце июля 2015 года. Именно ДПТ сделало возможным строительство жилого комплекса «Рыбальский» в границах улиц Электриков и Набережно-рыбальской. Девелопером этой застройки является Saga Development, работающий под руководством Ваврыша и принадлежит «глухой» панамской компании.

В 2015-м, через две недели после того как мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Ваврышу «писать заявление об увольнении» из Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, тот подписал договор на разработку ДПТ Рыбальского от мэрии. Исполнителем разработки стало ООО «Терра Проджект», которая сейчас тесно сотрудничает с Saga, а инвестором разработки – ООО «Межрегиональный центр технической инвентаризации», которым на тот момент руководил Дмитрий Овсий – юрист и представитель самого Ваврыша в судах. Вместе с тем, Овсий  является руководителем и совладельцем ряда компаний в партнерстве с панамской корпорацией «Тревор Бизнес С.А.». Она сейчас выступает владельцем Saga Development. Соответственно, экс-чиновник, работая в профильном Департаменте, через родственные компании фактически готовил свою же будущую застройку.

Уже разработанный детальный план территории Рыбальского в дальнейшем стал предметом рассмотрения в судах – из-за якобы несоответствия Генплана Киева и отсутствия общественных слушаний по этому вопросу. Правда, это мнение поддержал только суд первой инстанции. Законной застройку полуострова признал Верховный суд. Народный депутат Юрий Левченко, который выступал истцом в этом деле, заявил тогда о фальсификации доказательств.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Ваврыш начал активно появляться в СМИ. Это может объясняться тем, что он близок к руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Несколько недель назад он «засветился» на встрече с Зеленским и Богданом, во время которой обсуждался будущий переезд Офиса по Банковой на Европейскую площадь в Киеве.
ForUm

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