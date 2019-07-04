Налоговая и таможенная служба Великобритании и Служба безопасности Украины разоблачили крупную международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС, сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Украине.

«Налоговая и таможенная служба Великобритании и Служба безопасности Украины нанесли скоординированный удар по международной преступной группе. Уничтожена одну из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в борьбе с организованной преступностью сотрудничество служб двух стран не имеет границ.