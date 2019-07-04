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Неизвестные обворовали храм, в строительстве которого участвует победитель шоу «Голос» протоиерей Александр Клименко.

Фото: УПЦ

В городе Березань Киевской области неизвестные ограбили строящийся храм святителя Софрония, сообщил в Facebook победитель шоу «Голос» протоиерей Александр Клименко.

По его словам, для того, чтобы вынести установленные в храме электрические сети, воры взломали пластиковое окно. Ущерб составил более 30 000 гривен.

«Никогда не смогу понять людей, которые способны на кражу в храме. Прошу молитв. Мы недавно завершили установку электрических сетей в цокольном храме Святого Святителя Софрония в г. Березань. Воры сняли все. Залезли, взломав пластиковое окно. Что бы они с этого ни получили, я все равно этого не пойму. Убытков более чем на 30 000 гривен. Прости им, Боже. Они точно не знают, что делают», – написал священнослужитель.

Жители Березани считают святителя Софрония Иркутского своим святым покровителем, поскольку он родился в их городе.
ForUm

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