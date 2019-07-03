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Представители религиозной общины Украинской Православной Церкви села Нуйно Камень-Каширского района Волынской области сегодня провели акцию протеста - перекрыли дорогу.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший козацький» и «Конкурент», не дождавшись реакции от МВД и власти на нарушение своих религиозных прав, православные провели молитвенное стояние на пешеходном переходе, предупредив об этом полицию.

Свидетели отмечают, что полиция обеспечила порядок и защищала участников акции от агрессивных оппонентов.

Верующие УПЦ вышли на акцию с плакатами, на которых были надписи: «Побойтесь греха», «Помогите защитить свободу вероисповедания», «Господин Зеленский, где закон, где защита Конституции» и пели церковные песнопения.

Как сообщалось, после того, как в Православную Церковь Украины перешел местный священник, новосозданная церковная структура завладела Свято-Преображенским храмом села. Тогда верующие УПЦ решили, что приведут в порядок Свято-Покровскую церковь, которая расположена на кладбище, и будут в ней молиться. Но и этого им не дают сделать активисты ПЦУ, заявив о своих правах на православный храм.

Сейчас из-за действий ПЦУ, храм стоит закрытым, а общине УПЦ негде молиться.
ForUm

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