Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, 30 июня, во время паломничества в Спасо-Преображенский мужской монастырь на Соловках, возглавил Божественную литургию в Троицком соборе обители.

Фото: Херсонская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу епархии, ему сослужили братия монастыря и гости в священном сане.

По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг монастыря.

Затем владыка побывал на могиле последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского (†1803), прославленного Украинской Православной Церковью в лике святых в 2014 году, а также поклонился святыням обители и посетил с паломниками скиты монастыря, расположенные на Соловецких островах.

*Святой Петр Калнышевский канонизирован в лике местночтимых святых Запорожской епархии УПЦ в чине праведных. Решение о канонизации было принято Священным Синодом УПЦ 23 декабря 2014 года.

26 сентября 2015 года в Соловецком монастыре были обретены останки последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.