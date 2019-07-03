также в разделеРелигия
Паломники из Польши приехали в Тернополь выразить поддержку верующим УПЦ 15
На выборах верующие УПЦ будут голосовать за будущее Церкви - Запорожский митрополит Лука 33
В Винницкой области верующие УПЦ пройдут крестным ходом к месту Калиновского чуда 15
В Полтаве открылся летний молодежный богословский институт 21
В Ровно вместо монастыря УПЦ может появиться детская площадка 19
Митрополит Онуфрий расскажет, как нужно служить Богу 11
Кафедральный собор УПЦ выпустил новый православный календарь, посвященный Греции и ее святым 13
Вышло пособие о том, как создать церковный музей 7
УПЦ КП подала в суд против Министерства культуры Украины 16
100 детей из прифронтовой зоны получили подарки от православных волонтеров столицы 13
В Почаевской духовной семинарии началась вступительная кампания 12
Митрополит Антоний: В Украине произошло не преодоление, а легализация раскола 23
Филарет о сотрудничестве с КГБ: Мы выполняли законы советской власти, но веру не продавали 7
В РПЦ ответили на претензии Варфоломея по Корее, вспомнив Украину 38
Община захваченной церкви УПЦ в Берестечке на Волыни продолжает молиться в домовом храме 29
В Святогорской лавре день памяти Иоанна Шанхайского отметили крестным ходом на родину святителя 30
Епифаний извинился перед Сербской Церковью за сослужение с клириком непризнанной Черногорской Церкви 29
Митрополит Антоний рассказал о псалме, помогающем сделать правильный выбор 25

В конференц-зале отеля «Porto Palace», в Салониках священник Волынской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Олег Точинский выступил на конференции «Украинская автокефалия и новая экклезиология Фанара».

Фото: Ютуб, скрин

Видео его выступления опубликовано на Youtube-канале «Katanixi Site», сообщает Центр информации УПЦ.

На конференции отец Олег представил фильм о проблемах Украинской Православной Церкви. В этом фильме, по словам священника, греческая аудитория получила возможность «услышить и увидеть только незначительную часть того, что принес Томос Патриарха Варфоломея в Украину».

В то же время, подчеркнул отец Олег, «несмотря на то, что совершается в нашем государстве Украинская Православная Церковь продолжает исполнять свою функцию, донося слова Христа к народу Украины».

Он обратил внимание аудитории, что «украинская церковная проблема стала проблемой всего православного мира».

Вместе с тем, сказал отец Олег, православные христиане и Поместные Церкви всего мира продемонстрировали консолидацию вокруг тех проблем, которые переживает УПЦ.

Священник подчеркнул, для верующих УПЦ эта консолидация имеет огромное значение, так как «только соборным разумом можно преодолеть эту проблему и решить этот сложный вопрос для того, чтобы и в дальнейшем Церковь Христова, встречая подобные трудности, знала как действовать».

«Пусть Господь даст всем нам мудрости для того, чтобы истина была установлена», – сказал отец Олег.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги