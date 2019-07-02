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Украина в период с мая 2018 по апрель 2019 года вошла в тройку крупнейших стран-экспортеров агропромышленной продукции в Европейский Союз, поставив на рынки этих стран продукции почти на 6,3 млрд евро.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией за апрель 2019 года, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, Украина с мая 2018 года по апрель 2019 года поставила в страны ЕС сельхозпродукции на 6,3 млрд евро, что обеспечило ей третье место в списке крупнейших стран-экспортеров агропродукции в Евросоюз.

Отмечается, что в годовом исчислении импорт агропродовольственных товаров из Украины вырос на 0,8 млрд евро, или на 14%.

Напомним, по результатам 2018 внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и странами ЕС увеличился на 11,4% по сравнению с 2017 годом и достиг более $ 9 млрд, из которых $6,3 млрд приходится на украинский аграрный экспорт.
ForUm

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