Правящий архиерей Волынской епархии Украинской Православной Церкви епископ Волынский и Луцкий Нафанаил 30 июня молитвенно поддержал верующих захваченного храма города Берестечко Волынской области.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епрахии, община захваченного пять месяцев назад храма продолжает молиться в домовом храме.

«Почти пять месяцев прошло со времени тех страшных событий, когда резали не только замки, но и сами двери. И христианский дух оказался несокрушимым, ведь Сила Божия не в величественных стенах храмов и соборов, а в любви к ближним и постоянной молитве, как за друзей, так и за гонителей», – рассказали в епархии.

Настоятель общины и благочинный Берестечковского округа протоиерей Дмитрий Петрущак продолжает священническое служение, несмотря на испытания.

Осмотрев домовой храм, архипастырь обратился к прихожанам со словом утешения и проповеди, сравнивая нынешнее время испытаний с первыми гонениями, с которым на протяжении всей истории сталкивается Православная Церковь.

Епископ Нафанаил благословил всех присутствующих и отметил: нужно всегда помнить, что с нами Бог, с нами правда и любовь, потому истинная христианская вера всегда будет с нами.

Настоятель и прихожане выразили благодарность за мудрые слова поддержки от архипастыря и попросили всегда вспоминать Свято-Троицкую общину в своих молитвах.

Как сообщалось, собор УПЦ в Берестечке был взломан сторонниками ПЦУ 5 февраля 2019 года. Первой в здание вошла глава местного горсовета. Через три месяца община построила новую часовню для совершения богослужений, где продолжает молиться и по сей день.