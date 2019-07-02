Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в случае прохождения в Верховную Раду вновь намерен претендовать на должность главы правительства, чтобы продолжить начатые реформы.

Об этом он написал в Twitter после того, как осмотрел ремонт трассы «Киев — Харьков — Должанское».

«Дорожники спросили меня, что будет после выборов? Ответил: будем работать так, как работали три года. Для меня приоритеты не изменились: растущая экономика и обновление образования, медицины, инфраструктуры. Для этого я и иду в парламент и буду претендовать на должность главы правительства», - сообщил Гройсман.

Премьер отметил, что в прошлом году в дорожные проекты Полтавской области было вложено более 3 млрд грн.