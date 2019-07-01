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Национальный банк Украины отменил ряд административных ограничений, создающих неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постановление №86 НБУ, вступающее в силу 2 июля.

Согласно документу, НБУ отменил лимит на финансирование зарубежных представительств и обособленных подразделений компаний, ранее ограниченный общим лимитом на инвестирование за границу для бизнеса в пределах 2 млн евро в год.

В то же время, для минимизации рисков непродуктивного оттока капитала Нацбанк обязал банки получать от компаний развернутую смету и другие документы с обоснование необходимости сделки. Также указанное смягчение не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры или оккупанты, оффшорные зоны и страны, не выполняющие рекомендации FATF.

Также регулятор упростил реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами, разрешив переводить полученные средства по ценным бумагам в иностранном банке-депозитарии с корсчета этого учреждения на свой счет в Украине.

Кроме того, НБУ отменил запрет расчетов в наличной валюте для оплаты консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года (Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай). Помимо этого, НБУ дополнил перечень сделок, которые разрешается проводить на территории нашей страны в валюте, дополнив его операциями между финучреждениями и Кабинетом министров Украины в рамках международных договоров о кредитах, грантах, ссудах.

Также Нацбанк усовершенствовал риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, в адрес которых украинские компании перечисляют средства. Теперь банки самостоятельно будут определять степень риска этих банков-контрагентов на основании информации из публичных источников.
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