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В епархиях Украинской Православной Церкви продолжают усиленно молиться за мир.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий, на Харьковщине и Винниччие пройдут масштабные крестные хода УПЦ.

В Изюмской епархии уже пятый год подряд происходит крестный ход с чудотворной Песчанской иконой Божьей Матери. А в Винницкой епархии в честь 96-летия Калиновского чуда 6 июля пройдет молитвенный ход к Калиновскому кресту.

6 июля многочисленные верующие примут участие в молитвенном шествии к месту возле Калиновки, Винницкой области, где из простреленного большевиком в 1923 году креста потекла кровь.

Традиционный крестный ход преодолеет четырехкилометровый расстояние от храма преподобной Параскевы Сербской м. Калиновки до креста на месте Калиновского чуда, где будет совершена Божественная литургия. Начало шествия в 8.00.
28 июня 2019 года, по благословению митрополита Изюмского и Купянского Елисея в г. Изюме состоялась первая часть крестного хода с чудотворной Песчанской иконой Божией Матери о мире и благополучии в Украине.

Вторая часть крестного хода состоится 7 июля, начало в 12.00. Молебный ход пройдет из Преображенского храма в Крестовоздвиженский.
ForUm

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