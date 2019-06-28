Отпевание старейшего насельника Святогорской лавры схимонаха Селафиила (Железцова) состоялось в Успенском соборе монастыря 27 июня.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, заупокойное богослужение совершил наместник Лавра митрополит Святогорский Арсений.

Проститься с почившим на 93-м году жизни схимонахом собрались братия, паломники, прибыли архиепископ Краснолиманский Алипий (Погребняк) и родная дочь отца Селафиила Надежда Александровна Ярковая.

Митрополит Арсений сказал прощальное слово об умершем. В пример братии владыка привёл случай, когда отец Селафиил, несмотря на преклонный возраст и болезни, просил дать ему какое-либо послушание, «ибо он не может даром кушать монастырский хлеб».

Похоронили почившего старца на монастырском кладбище Всехсвятского скита.

Схимонах Селафиил (в миру Александр Ефимович Железцов) родился 27 октября 1926 года в с. Чугуновка Великобурлукского района Харьковской области в семье крестьянина. Получил неполное среднее образование (7 классов) в железнодорожной школе. Был женат, воспитал троих детей. На момент поступления в Святогорский монастырь в 2004 году состоял на пенсии и имел 38 лет стажа работы пчеловодом.

Проживал в скиту преподобных Антония и Феодосия Печерских, работал на пасеке Всехсвятского скита. Пострижен в мантию с именем Савватий 24 апреля 2005 года, через год, 16 апреля, принял великую схиму с наречением имени Селафиил. В Святых Горах подвизался 15 лет. Последние годы провёл в сугубой молитве, чтении духовных книг и псалмопении.