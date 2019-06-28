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В афонских монастырях Филофей и Каракал служителей Православной Церкви Украины не допустили к службе и даже запретили фотографироваться.

Фото: Страна

Несмотря на это пресс-служба ПЦУ сообщает о пребывании своей делегации в данных монастырях и ряде других, пишет «Страна».

«21-23 июня 2019 делегация поместной Украинской Православной Церкви посетила святыни Афона, – сообщается на сайте ПЦУ. – Во время своего пребывания на Святой Горе духовенство нашей Церкви сослужило братии монастыря Ксенофонт и приступали к таинству св. Евхаристии в монастыре Пантократор. Также делегация посетила ряд других монастырей, в частности Иверон, где был совершен молебен перед чудотворной Иверской иконой Божией Матери, Филофей, Эсфигмен, Каракал».

При этом издание сообщает, что монастыри Ксенофонт, Пантократор, Иверон и Новый Эсфигмен (а не Эсфигмен, разорвавший отношения с Фанаром) с самого начала процесса наделения ПЦУ Томосом проявили лояльность к своему Патриарху Варфоломею. С тех пор количество обителей, так или иначе признающих ПЦУ, не увеличивалось.

«Поэтому новость о том, что "делегацию служителей ПЦУ" приняли в не признающих данную структуру монастырях Филофей и Каракал (на фото), могла быть воспринята как резонансная», - пишет издание.

Однако, как пояснил "Стране" источник на Афоне, служители ПЦУ прибыли в обе обители, смешавшись с большой группой паломников-мирян. Видя их в одеждах священнослужителей, афонские монахи решили уточнить, к какой структуре они принадлежат. Услышав о ПЦУ их предупредили, что им даже записки о поминовении оставлять на службу нельзя.

После этого делегация ПЦУ сразу покинула как один, так и другой монастырь. Их попросили даже не фотографироваться, дабы не дискредитировать святые места, сообщает «Страна».
ForUm

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