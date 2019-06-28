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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 27 июня получил поздравительное письмо по случаю своего дня Тезоименитства от Предстоятеля Антиохийской Православной Церкви Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна Х.

Фото: УПЦ

В своем письме Предстоятель Антиохийской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей УПЦ.

«Мы знаем Вас, Ваше Блаженство, как пастыря, полного любви и искренности к своему Господу. Мы знаем Вас как пастыря, что подчинится Капитану корабля. Пастыря, который разбудит Капитана корабля своими горячими молитвами, чтобы утолить волны и даровать Церкви мир», – обратился Патриарх Иоанн Х к Блаженнейшему Онуфрию.

Предстоятель Антиохийской Православной Церкви подчеркнул, что он и его паства просят у Бога укрепления и стойкости в вере для Предстоятеля УПЦ, его Церкви и народа.

«Сквозь все тяжелые дни, постигшие Вашу Церковь сейчас, мы приобщаемся к Вам с молитвой, прося Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа укрепить Вас и дарить Вам вместе с Вашей Церковью и народом стойкость в вере», – заключил Предстоятель Антиохийской Церкви.
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