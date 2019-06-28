В День Конституции Украины Президент Владимир Зеленский призвал граждан стать участниками флешмоба по знанию Основного закона. Конституцию должен прочитать каждый украинец, убежден глава государства, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

«Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать. Для этого всей стране я предлагаю флешмоб. Запиши короткое видео и расскажи об одной из статей Конституции Украины», - сказал Зеленский в видеообращении по случаю государственного праздника.

Сам президент процитировал третью статью Конституции, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

«Присоединяйся к флешмобу. Хэштег - #мояулюбленастаття. Присоединяйтесь все желающие», - добавил глава государства.

Зеленский также рассказал об инициативе создания «Конституции для молодых», начатую издательской группой «Основа».

«Думаю, это очень классно - сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересной», - резюмировал президент.

Напомним, сегодня, 28 июня, отмечается День Конституции Украины.