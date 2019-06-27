На 93-м году жизни, 26 июня, умер схимонах Свято-Успенской Святогорской лавры Селафиил (Железцов).

Фото: Святогорская лавра

В Успенском соборе состоялось заупокойное всенощное бдение, по окончании которого тело отца Селафиила было перенесено из скита преподобного Антония и Феодосия в Успенский собор, где была наместник обители, митрополит Святогорский Арсений совершил панихиду, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители.

Прощание с отцом Селафиилом состоится сегодня, 27 июня. По окончании Божественной литургии в Свято-Успенском соборе в присутствии братии Лавры и паломников состоится чин отпевания. Затем на монастырском кладбище Всехсвятского скита состоится погребение. По его окончании там же, в скиту, будет поминальная трапеза.

«Просим Ваших святых молитв об упокоении новопреставленного схимонаха Селафиила», - обращается братия на сайте обители.