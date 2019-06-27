также в разделеРелигия
Более тысячи верующих пять дней идут крестным ходом к скиту праведной Анны на Ровенщине 8
Драбинко – о действиях Филарета: Я не пришел в ПЦУ терпеть «старческие выходки» 11
Тысячи православных отметили день перенесения мощей преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир 9
РПЦ предложила законодательно запретить аборты 16
В УПЦ подвели итоги торжеств в честь Митрополита Онуфрия 29
В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов 13
На Одещине неизвестные подожгли строящийся больничный храм УПЦ 16
В УПЦ назвали ложью заявление экс-митрополита Симеона о подкупах духовенства 34
На Житомирщине освятили сельскохозйственную технику перед сбором урожая 11
Кипрская Церковь начала сбор подписей в Европе в защиту прав верующих УПЦ 44
СМИ: За два месяца в ПЦУ не перешел ни один приход УПЦ 25
СМИ: ПЦУ и УПЦ КП могут решать вопрос принадлежности храмов в силовом ключе 79
Филарет подтвердил, что Варфоломей требовал от новой Церкви «дань» в 28 миллионов долларов ежемесячно 26
В УПЦ четыре новых архиепископа и один митрополит 29
Блаженнейший Онуфрий - связующее звено между всеми Православными Церквами - зарубежные епископы на торжествах в УПЦ 66
Митрополита Онуфрия наградили орденом святого апостола Андрея Первозванного 30
Тысячи украинцев и представители Поместных Православных Церквей поздравили Митрополита Онуфрия - Торжества в УПЦ 23
В Одессе активисты УПЦ КП пытались захватить храм ПЦУ 135

На 93-м году жизни, 26 июня, умер схимонах Свято-Успенской Святогорской лавры Селафиил (Железцов).

Фото: Святогорская лавра

В Успенском соборе состоялось заупокойное всенощное бдение, по окончании которого тело отца Селафиила было перенесено из скита преподобного Антония и Феодосия в Успенский собор, где была наместник обители, митрополит Святогорский Арсений совершил панихиду, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители.

Прощание с отцом Селафиилом состоится сегодня, 27 июня. По окончании Божественной литургии в Свято-Успенском соборе в присутствии братии Лавры и паломников состоится чин отпевания. Затем на монастырском кладбище Всехсвятского скита состоится погребение. По его окончании там же, в скиту, будет поминальная трапеза.

«Просим Ваших святых молитв об упокоении новопреставленного схимонаха Селафиила», - обращается братия на сайте обители.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги