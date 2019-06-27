На Ровенщине продолжается крестный ход с иконой Богородицы «Отчаяных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Ровенскую епархию УПЦ, в крестном ходе принимают участие более тысячи паломников разного возраста, среди которых много детей.

Начался масштабный крестный ход 23 июня со Свято-Георгиевского подворья города Ровно. Завершится крестный ход 28 июня в селе Онишковцы в Скиту Святой праведной Анны, где постоянно пребывает чудотворная икона.

Всего за шесть дней пути крестоходцы преодолеют расстояние в 120 километров.