Я не пришел в Православную Церковь Украины терпеть «старческие выходки».

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Об этом в интервью интернет-изданию «OBOZREVATEL» заявил бывший митрополит Украинской Православной Церкви, а ныне - митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

«Можно, конечно, сослаться на то, что это "возрастные изменения" (Филарета, о чем заявлял Евстратий Зоря, - ред.), как это именуют. Но это вредит Церкви. Я не пришел в Православную Церковь Украины терпеть "старческие выходки". В таких случаях человек должен быть изолирован от общества со всеми почестями. Если нет возможности адекватного разговора и понимания – есть понятие судебно-медицинской экспертизы. Сам трижды проходил и рекомендую всем, кто занимает или пытается занимать должности, связанные с публичной ответственностью. Как кто-то правильно заметил, чтобы человек с проблемами не сжег собственный дом, у него отбирают спички», - сказал Драбинко.

Он предположил, кто провоцирует Филарета.

«Мне кажется все же, что митрополит Филарет в здравом уме, но у него есть "хорошие помощники", которые провоцируют его на подобные действия. Он достаточно хороший политик и психолог. И его пытаются представить как мученика. Так вот, этот "мученический венец" Священный Синод ему и не надел», - заявил митрополит ПЦУ.

Драбинко объяснил, почему Синод ПЦУ не провозгласил анафему Филарету.

«Он уже был под анафемой. Новая анафема ему ничего не добавит и не отменит. Единственное, что добавит – это повод сказать: "вот, мои родные меня анафематствовали". Попытка предстать в глазах общества мучеником. Нет, Священный Синод отбросил эту затею и уловку, которую хотели бы подложить в его решение. Это решение – это снисходительный взгляд на пожилого человека», - подчеркнул он.

Как сообщалось, 24 июня состоялся Синод ПЦУ, который принял решение о лишении «почетного патриарха» Филарета права управления Киевской епархией.