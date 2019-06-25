Малый и средний бизнес в Украине приносит 55% валового внутреннего продукта в экономику страны, при этом если выделить только малый бизнес, то это всего 16% ВВП. Об этом на первом национальном бизнес-форуме Industry4Ukraine заявил член команды поддержки реформ Министерства экономического развития и торговли Денис Шемякин, сообщает УНИАН.
По словам Шемякина, что касается количественной составляющей, то в Украине немного больше предприятий, чем в Европе, но в то же время эффективность в 10 раз ниже. По его мнению, сейчас Министерству экономического развития необходимо сфокусироваться именно на малых и микро-предприятиях. И в первую очередь улучшить бизнес-климат, чтобы сделать нашу продукцию более конкурентоспособной.
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