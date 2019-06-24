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Сегодня вечером в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре начнутся торжества в честь небесного покровителя, 5-летия интронизации и 75-летия Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, в праздничном богослужении 24 июня примут участие тысячи верующих и представители Православных Поместных Церквей, которые прибывают в Киев, чтобы выразить поддержку верующим УПЦ и Митрополиту Онуфрию. Праздничное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры начнется в 17.00.

Также завтра, 25 июня, в 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. После чтения Евангелия, около 10.30 – 11.00, Митрополит Онуфрий обратится к многочисленным верующим – прихожанам, паломникам, гостям торжеств, - со словом проповеди.

Ожидается, что принять участие в торжествах и выразить поддержку Предстоятелю УПЦ прибудут делегации 11 Поместных Православных Церквей:

Александрийской Церкви: митрополит Карфагенский Мелетий;
Иерусалимской Церкви: митрополит Вострский Тимофей;
Русской Церкви: митрополит Сингапурский Сергей и митрополит Корсунский Антоний;
Румынской Церкви: архимандрит Афанасий (Янош), протоиерей Иоанн Пицура и протосингел Игнатий Бочкорек;
Грузинской Церкви: митрополит Зугдидский Герасим и протоиерей Анчил Бадри;
Сербской Церкви: епископ Моравичский Антоний;
Болгарской Церкви: митрополит Ловчанский Гавриил и протоиерей Любомир Казашки;
Кипрской Церкви: митрополит Тамасосский Исаия, архимандрит Иероним (Пилиотис), иеромонах Варнава (Хрисанф) и протопресвитер Феодор Стилиан;
Польской Церкви: епископ Гайновский Павел и протоиерей Андрей Левчак;
Чешской Церкви: архиепископ Пражский Михаил;
Православной Церкви в Америке: протоиерей Назарий Полатайко.
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