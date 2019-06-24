Глава УПЦ КП Филарет издал указ, которым освободил наместника Свято-Феодосиевского монастыря Макария Папиша с занимаемой должности, а на его место назначил архимандрита Андрея Маруцака.

Фото: ukrainaincognita.com

Как сообщает издание «ВВС Украина», причина, по которой Филарет решил сменить монастырское руководство – обращение братии обители к главе ПЦУ Епифанию с просьбой о переходе в Православную Церковь Украины.

Издание также сообщает, что Андрей Маруцак - это один из двух кандидатов, которых на Соборе Филарета было решено рукоположить в епископы УПЦ КП.

В интервью ВВС архимандрит Андрей сказал, что Киевский Патриархат продолжает существовать, а значит и монастырь находится в ведении главы УПЦ КП Филарета.

Кроме того, Андрей Маруцак утверждает, что «ситуация такая, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил из-за того, что они хотят принадлежать ПЦУ».

Именно поэтому, врхимандрит Андрей обвинил Макария Папиша в рейдерстве и вызвал на место полицию — «пусть этот спор решают юристы в суде».

В свою очередь, архимандрит Макарий заявил: «мы не идем в раскол и остаемся в ПЦУ». Кроме того, он утверждает, что УПЦ КП уже не существует, а потому все указы Филарета — недействительны.

Издание сообщает, что 20 июня братия Феодосиевского монастыря обратились к Епифанию Думенко с просьбой принять монастырь в свое подчинение. За это решение проголосовали все, кроме архимандрита Андрея. Епифаний принял монастырь и назначил Макария его наместником.