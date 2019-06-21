Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой призвал не допускать столкновения и провокация во время Марша равенства «Киев Прайд - 2019».

«Обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ», - приводит его слова пресс-служба МВД.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что во время марша будут работать подразделения полиции диалога со всей Украины.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что к территории, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

«Для недопущения и предупреждения совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ», - сказал он.

Кроме того, по словам Крищенко, оперативная ситуация может меняться очень быстро, поэтому командиры на местах должны будут оперативно реагировать на любые вызовы, а также не допустить использования участниками марша запрещенной в Украине символики.

«Это очень динамичное мероприятие и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решение немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с ней. Это недопустимо», - сказал Крищенко.

Кроме того, 22 и 23 июня в Киеве будет частично ограничено дорожное движение в связи с проведением массового мероприятия.

По предварительной информации, ожидается 10 тысяч участников акции.