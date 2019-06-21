20 июня в Благовещенском храме Кропивницкого духовенство и верующие УПЦ отдали последнюю честь воину Павлу Тихонову, который погиб во время выполнения боевого задания в зоне АТО.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ , заупокойное богослужение совершили протоиерей Евгений Назаренко, протоиерей Иоанн Верескун и Иерей Алексей Игнатьев.

«Не хватает слов для описания грусти, которая сегодня посетила и поселилась в сердцах наших соотечественников, - отметили в епархии. - Нет ничего досаднее за слезы утраты матери, женщин, детей. Украина сегодня похоронила одного из своих доблестных сыновей, которые со всей преданностью своей жизни служат Отечеству. Пусть Господь помянет в своем Царстве всех погибших воинов».

Павел Тихонов родился 2 октября 1975 в г. Кировоград. (Ныне. Кропивницкий). Окончил школу №20 и Институт коммерции. Работал в Кировоградской областной филармонии и таксистом с позывным «151». А в 2014 году, только начались боевые действия на востоке страны, пошел воевать. Служил в 42-м отдельном мотопехотном батальоне. Последний бой Павел Тихонов принял 17 июня 2019, недалеко от Донецкого аэропорта.