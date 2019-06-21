также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, о чем нужно помнить тем, кто будет держать Петров пост 4
На Ровенщине активисты ПЦУ избили женщин-верующих УПЦ 13
На Волыни проведут православный молодежный фестиваль «Фавор» 6
В ПЦУ напомнили, что Филарет обязан все свои действия согласовывать с Епифанием 10
Порошенко заявил, что конституционный принцип невмешательства государства в дела Церкви является только «красивой теорией» 33
Винницкий митрополит Симеон - о позиции верующих УПЦ: Как не крути, правда на их стороне 61
Столичный Феодосиевский монастырь УПЦ КП обратился к Епифанию с просьбой перейти в ПЦУ 158
Украинцы в соцсетях рассказали, что думают о проведении «Марша равенства» в Киеве 26
РПЦ: Собор Филарета говорит о нежизнеспособности проекта Константинополя 16
На Ровенщине тысячи православных почтили чудотворный образ Корецкой Божией Матери 15
Глава УПЦ КП сказал, что не будет воевать с ПЦУ за имущество 22
Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП 26
РПЦ: Константинопольский патриархат идёт по пути создания конгломерации раскольников всего мира 27
Депутат от «Народного фронта» в суде заявил, что церковь в ВР создает угрозу для его жизни и здоровья 22
На Соборе УПЦ КП Филарет критикует Порошенко, Томос и название ПЦУ 28
Детские православные лагеря УПЦ примут тысячи детей со всей Украины 10
11 представителей Поместных Православных Церквей приедут в Киев поддержать Митрополита Онуфрия 118
Дипломы Почаевской духовной семинарии в этом году получили 62 выпускника 21

20 июня в Благовещенском храме Кропивницкого духовенство и верующие УПЦ отдали последнюю честь воину Павлу Тихонову, который погиб во время выполнения боевого задания в зоне АТО.

Фото: Точка

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ , заупокойное богослужение совершили протоиерей Евгений Назаренко, протоиерей Иоанн Верескун и Иерей Алексей Игнатьев.

«Не хватает слов для описания грусти, которая сегодня посетила и поселилась в сердцах наших соотечественников, - отметили в епархии. - Нет ничего досаднее за слезы утраты матери, женщин, детей. Украина сегодня похоронила одного из своих доблестных сыновей, которые со всей преданностью своей жизни служат Отечеству. Пусть Господь помянет в своем Царстве всех погибших воинов».

Павел Тихонов родился 2 октября 1975 в г. Кировоград. (Ныне. Кропивницкий). Окончил школу №20 и Институт коммерции. Работал в Кировоградской областной филармонии и таксистом с позывным «151». А в 2014 году, только начались боевые действия на востоке страны, пошел воевать. Служил в 42-м отдельном мотопехотном батальоне. Последний бой Павел Тихонов принял 17 июня 2019, недалеко от Донецкого аэропорта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
853 грн.
4
Теги