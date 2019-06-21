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В храмах единой поместной Православной Церкви Украины сидеть не запрещено, разъяснеет пресс-служба ПЦУ.

«Во всех наших церквях, в частности сельских, можно увидеть специальные скамейки, на которых могут присесть все, кто в этом нуждается или желает. В храмах крупных городов, как правило, скамейки и стулья стоят только у стен, чтобы не уменьшать его вместительность, потому что для городов это довольно актуальная проблема, особенно при больших праздничных богослужениях», - отмечается в сообщении.

«Молитва – это наше общение с Богом, и оно прежде всего должно быть искренним. Самое важное в молитве – не стояние или сидение, а наше открытое сердце, полное веры и любви к своему Творцу», - отметили в ПЦУ.

В церкви призывают заходить в храм в любое время и общаться Богом так, как вам удобно. Единственное, что следует отметить: во время особо важных моментов богослужения (чтение Евангелия или Евхаристического канона как центральной части Божественной литургии) следует стоять.

«Стояние – признак большого уважения, ведь выдающихся деятелей мы всегда приветствуем стоя. Мы стоим во время исполнения национального гимна, а также, когда поем многолетие. Поэтому, во время особо торжественных моментов литургии чтит нашего Господа и Творца стоя», - пояснили в ПЦУ.
ForUm

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