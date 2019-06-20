Бывший митрополит Украинской Православной Церкви Симеон (Шостацкий) подтвердил, что правда на стороне религиозных общинах УПЦ, которые законно владеют церковным имуществом и защищают свои храмы от посягательств представителей новосозданной структуры ПЦУ.

Фото: УПЦ

Об этом он сказал 20 июня во время Всеукраинского церковно-общественного форума Единства Украинского Православия, передает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Комментируя процессы переходов приходов УПЦ в новую структуру, бывший Винницкий митрополит выразил разочарование по этому поводу. В частности, он пожаловался, что самое сложное – переводить приходы, где происходит перерегистрация уставов в ПЦУ без согласия на то религиозной общины УПЦ.

«Там, где одно и другое – здесь уж, конечно, сложнее, и есть хозяин», — отметил он.

«Но получается так, что правда на их стороне — оно все так зафиксировано и принадлежит им», — подтвердил он правомочность позиции верующих УПЦ, которые вынуждены отстаивать свои храмы от незаконных посягательств активистов ПЦУ.

Также митрополит, перешедший в ПЦУ, опроверг заявления своих руководителей, в частности – патриарха Филарета и митрополита Епифания о том, что захватов приходов УПЦ нет, а есть, по их мнению, только мирные переходы.