также в разделеРелигия
Столичный Феодосиевский монастырь УПЦ КП обратился к Епифанию с просьбой перейти в ПЦУ 50
Украинцы в соцсетях рассказали, что думают о проведении «Марша равенства» в Киеве 16
РПЦ: Собор Филарета говорит о нежизнеспособности проекта Константинополя 8
На Ровенщине тысячи православных почтили чудотворный образ Корецкой Божией Матери 10
Глава УПЦ КП сказал, что не будет воевать с ПЦУ за имущество 15
Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП 24
РПЦ: Константинопольский патриархат идёт по пути создания конгломерации раскольников всего мира 20
Депутат от «Народного фронта» в суде заявил, что церковь в ВР создает угрозу для его жизни и здоровья 21
На Соборе УПЦ КП Филарет критикует Порошенко, Томос и название ПЦУ 23
Детские православные лагеря УПЦ примут тысячи детей со всей Украины 9
11 представителей Поместных Православных Церквей приедут в Киев поддержать Митрополита Онуфрия 28
Дипломы Почаевской духовной семинарии в этом году получили 62 выпускника 15
В Церкви объяснили, можно ли приносить в храм свои свечи 16
На Закарпатье активисты ПЦУ ворвались к священнику УПЦ и пытались выгнать его с детьми из дому 27
Митрополит Антоний (Паканич) – о том, какая молитва доходит до Бога 7
Киевский окружной админсуд рассмотрит иск УПЦ к Минкульту о незаконной регистрации ПЦУ 20
В ожидании решения суда община УПЦ в Товтрах на Буковине молится у ворот захваченной церкви 26
В Виннице тысячи верующих УПЦ провели молитвенное стояние перед зданием ОГА 112

Бывший митрополит Украинской Православной Церкви Симеон (Шостацкий) подтвердил, что правда на стороне религиозных общинах УПЦ, которые законно владеют церковным имуществом и защищают свои храмы от посягательств представителей новосозданной структуры ПЦУ.

Фото: УПЦ

Об этом он сказал 20 июня во время Всеукраинского церковно-общественного форума Единства Украинского Православия, передает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Комментируя процессы переходов приходов УПЦ в новую структуру, бывший Винницкий митрополит выразил разочарование по этому поводу. В частности, он пожаловался, что самое сложное – переводить приходы, где происходит перерегистрация уставов в ПЦУ без согласия на то религиозной общины УПЦ. 

«Там, где одно и другое – здесь уж, конечно, сложнее, и есть хозяин», — отметил он.

«Но получается так, что правда на их стороне — оно все так зафиксировано и принадлежит им», — подтвердил он правомочность позиции верующих УПЦ, которые вынуждены отстаивать свои храмы от незаконных посягательств активистов ПЦУ.

Также митрополит, перешедший в ПЦУ, опроверг заявления своих руководителей, в частности – патриарха Филарета и митрополита Епифания о том, что захватов приходов УПЦ нет, а есть, по их мнению, только мирные переходы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги