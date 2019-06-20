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Столичный Свято-Феодосиевский монастырь УПЦ КП обратился к Епифанию с просьбой перейти в ПЦУ.

Фото: Vidomosti.kiev.ua

Сканы двух документов, которые свидетельствуют, что религиозная община, которая находится в Свято-Феодосиевском монастыре, во главе с наместником Макарием, не поддерживает авантюры митрополита Филарета по восстановлению Киевского патриархата, опубликовали на сайте cerkvarium.org.

19 июня проведено духовный собор (совет) религиозной организации «Свято-Феодосиевского мужского ставропигиального монастыря Киева Украинской Православной Церкви Киевского патриархата», на котором протоколом от 20 июня подтверждено, что Киевский патриархат не существует с 15 декабря 2018 года, а религиозная организация Киевская патриархия УПЦ КП не представляет религиозное объединение ПЦУ.

«По результатам проведения духовных собраний монастыря подписанты протокола обратились к Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины с просьбой помочь общине в перерегистрации ее уставе через изменение подчиненности с "Киевского патриархата" на "УПЦ (ПЦУ, - ред.)"», - говорится в сообщении.
ForUm

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