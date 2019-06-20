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Решение Филарета Денисенко восстановить Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата говорит о провале планов Константинополя по созданию новой украинской Церкви, считают в Московском Патриархате.

Фото: УНИАН

«Нет ничего удивительного, что здание, построенное не на основании священных канонов Церкви, а в угоду сезонным политическим интересам, начинает стремительно разрушаться после очередных выборов», - заявил «Интерфаксу» в четверг замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

По словам священника, «стоило немного перемениться обстановке - и вдруг всё стало ясно как в солнечный день, не замедлило и прозрение, что ситуативная ложь ничего хорошего не принесла, признания со стороны Поместных Православных Церквей не было и нет, а значит, и незачем было делать вид, что в богато украшенном свитке для гастролей по областям Украины речь действительно идет об автокефалии, то есть полной и признанной всеми самостоятельности, незачем было делиться правами с Константинополем».

При этом он посетовал, что в проекте приняли участие не только политики и представители неканонических религиозных организаций. 

«Самая большая печаль - о Константинопольской Церкви, с которой так многое связано в нашей истории, да и в недавней нашей жизни, по крайней мере, для некоторых из нас, - отметил представитель РПЦ. - Как могли так дешево прельститься носители многовекового опыта и предания? Когда теперь снова засветит солнце над Царьградом? Не нахожу ответа на эти вопросы. Больно».

В четверг на Соборе УПЦ КП Филарет отменил решение Собора от 15 декабря 2018 года, на котором неканонический Киевский Патриархат объявил о самороспуске. Поблагодарив патриарха Варфоломея за попытку решить церковную проблему Украины, Филарет вместе с тем заявил, что его не устраивает содержание Томоса об автокефалии новой Церкви Украины.
ForUm

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