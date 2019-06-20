В день памяти Корецкой иконы Божией Матери «Споручница грешных», 20 июня, в Свято-Троицком Корецком ставропигиальном женском монастыре была совершена торжественная Божественная литургия и крестный ход с чудотворным образом.

Фото: митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, литургию возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. Ему сослужили представители епископата и духовенства.

Главной святыней обители, к которой постоянно притекают с молитвой многочисленные паломники, является чудотворная Корецкая икона Божией Матери «Споручница грешных». Название она получила от надписи на окладе «Я Споручница грешных к Своему Сыну...». До ХVIII века икона была родовым образом корецких князей и называлась «Благодатной», потому что постоянно оказывала свою благодатную помощь княжеской семье, а потом и сестрам обители и богомольцам.

За богослужением молились настоятельница монастыря игуменья Рафаила (Хильчук) с сестрами, а также многочисленные прихожане и гости Корецкой обители.

По завершении Литургии был совершен многолюдный крестный ход с Корецкой чудотворной иконой Богородицы.

Митрополит Антоний поздравил архиереев, духовенство, матушку игуменью Рафаилу, сестер обители и верующих с праздником. Управляющий делами УПЦ передал приветствие и благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с благодарностью за стояние в вере и молитвы.

Накануне вечером торжественное всенощное бдение в Корецком монастыре возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий в сослужении архиереев и духовенства.