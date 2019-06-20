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В епархиях Украинской Православной Церкви стартовали летние лагеря для детей. 

Фото: УПЦ

Детей примут православные лагеря в Карпатах и на Закарпатье, на речках в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, на Азовском море, сообщает «Фома в Украине».

Так, 18 июня началась смена лагеря в с. Зазёрки (Сумщина). Организатор — Конотопская епархия УПЦ. Дети будут посещать богослужения в воскресные и праздничные дни, каждый день священник читает с ними утренние и вечерние молитвы. В программе лагеря — спортивные игры, практические занятия по вышивке, столярничестве, скалолазанию, пчеловодству, туризму, театральная студия, обучение приёмам по рукопашному бою, купание в бассейне, походы в лес и экскурсии в пределах Сумской области.

29 июня начнётся детский православный лагерь отдыха Полтавской епархии УПЦ «Орлятко» (г. Карловка Полтавской области). Вожатыми будут студенты педагогических вузов, воспитателями — профессиональные педагоги. В лагере будет постоянно находиться священник. В программе: спортивные игры и соревнования, творческие конкурсы и концерт, викторины, духовные беседы, интерактивные игры для развития социально-психологических навыков, разнообразные кружки, просмотр и обсуждение фильмов, купание в речке. Детям будут доступны библиотека и фонотека, также они смогут изучать основы православной веры, историю Церкви и национальной культуры.
 
1–6 июля пройдёт Православный детско-юношеский лагерь «Днепровские приключения». Поселение разместится у залива реки Днепр, на территории ландшафтного заказника «Белецковские плавни» (г. Светловодск, туристическая база «Купава»). По словам организаторов, программа лагеря нацелена на всестороннее воспитание ребёнка и приобретение полезных и жизненно необходимых навыков.

9 июля стартует православный детский лагерь «Надежда», организованный Белоцерковской епархией УПЦ. Продлится он по 16 июля. Жители лагеря будут ночевать в походных палатках. По словам организаторов, в лагере «дети учатся быть командой, жить в дружбе и мире друг с другом, быть милосердными и вежливыми, самостоятельными, смелыми» и, при помощи взрослых, раскрывают свои таланты.

15 июля в пятый раз начнётся смена в Православном детско-молодёжном палаточном лагере «Анфилада на Днестре» (Винницкая область). Палаточный городок разместиться на берегу Днестра, неподалёку от Свято-Усекновенского Лядовского скального мужского монастыря. Организаторы — клирики Жмеринского благочиния Винницкой епархии во главе с настоятелем храма в честь великомученицы Параскевы в с. Малая Жмеринка архимандрит Аркадий (Сенчуковский).

Православные детские лагеря также пройдут и в других епархия Украинской Православной Церкви.
ForUm

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