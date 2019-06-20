Любая молитва, произнесенная из глубины сердца, доходит до Бога, а значит, Господь приходит на помощь.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) порталу «Православная жизнь».

«Помощь может проявляться по-разному – необязательно она будет прямым ответом на просимое. Господу всегда виднее, что нам нужно и когда.

Часто мы просим каких-то вещей, не будучи созревшими для них: кто-то хочет семью, не оценивая свои силы и свою меру готовности для этого, кто-то жаждет новой работы, так как на старой не ценят, но при этом человек не спешит трудиться и меняться, кто-то просит еще каких-то земных благ, не понимая, что они его испортят или раздавят своим грузом.

Возможно, все просимое и произойдет в нашей жизни, но не сейчас, должен настать подходящий момент – готовность души к такому дару. И Господь Один ведает, когда наступит этот час. Он готовит нас к этому», - сказал митрополит Антоний.

Он рассказал, какую молитву нужно читать в сложных обстоятельствах.

«А бывают невыполнимые молитвы, то есть вредные, неполезные для нас прошения. Мы сами по своей духовной близорукости не видим, чем то или иное прошение может обернуться. А Господь видит. Видит и стоит на страже нашей души.

Одной из главных молитв верующих, защищающей в любых сложных обстоятельствах, является ангельская молитва, или Трисвятое: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».

В этой молитве нет конкретных просьб, но есть обращение сразу к трем Лицам Святой Троицы как к одному – непостижимое, прекрасное и величественное. И это удивительная особенность данной молитвы.

«Святый Боже» – выражение нашего поклонения Творцу как единому Богу, мы обращаемся так к первому Лицу Святой Троицы – Богу Отцу; «Святый Крепкий» – самый сильный, всемогущий – называем Бога Сына, победившего смерть; «Святый Бессмертный» – никогда не умирающий, вечный – величаем Бога Духа Святого, вдохнувшего жизнь во всякое живое существо, бесконечного нашего вдохновителя.

Молитва читается три раза в честь трёх Лиц Святой Троицы», - отметил владыка.

Митрополит Антоний рассказал историю этой молитвы.

«Эту молитву называют Ангельской песнью, так как её воспевают Ангелы на Небе у престола Божия.

Христиане узнали об этой молитве и стали ее использовать спустя 400 лет после Рождества Христова. В Константинополе случилось сильное землетрясение, разрушались дома, целые города, селения. Народ, убоявшись такой разрухи, вместе с царем Феодосием слезно просил Бога о помощи, о прекращении напастей.

Во время общей молитвы вдруг одного юношу на виду у всех невидимая сила подняла на Небо, а потом невредимым спустила на землю.

Вернувшись после такого чудесного путешествия, юноша рассказал, что слышал, как Ангелы пели на Небе: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный».

Люди, которые все это видели и слышали, начали с трепетом повторять слова молитвы, добавив: «Помилуй нас». И землетрясение тотчас прекратилось», - сказал он.

Митрополит Антоний подытожил: «Будем же уповать на безграничную милость Божию, постоянно славя Пресвятую Троицу – нашего единого Бога, подарившего нам жизнь.

Будем дерзновенно подпевать Ангелам здесь, на земле, величая Творца земным и небесным хором. Прекраснее нет на свете слов, чем эти ангельские восклицания: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»».