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Всеукраинское православное молодежное волонтерское движение «Молодость неравнодушна» анонсировало проведение волонтерско-психологических курсов в Харькове.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на molodost.in.ua, курсы пройдут с октября 2019 года по май 2020 года.

Организаторы объясняют: «Лекции направлены на «познание своего внутреннего мира (самопознание), предоставят возможность решить вопросы  душевного, психологического порядка: различного рода страхи, предубеждения, искаженное восприятие простых вещей — то, что элементарно мешает нам жить. Помогут вам определить/выявить комплексы, страхи в себе, во взаимоотношении с близкими, коллегами. Возможно, открыть в себе личностные качества, о которых вы даже не догадывались».

По словам волонтеров, курсы ориентированы на людей, которые хотят заниматься волонтерством или уже активно им занимаются, а также кто не имеет отношения к волонтерству, но хочет познать себя.

На лекциях обучат тонкостям общения с людьми разных категорий: стариками, детьми, тяжело больными людьми, людьми с инвалидностью или отклонениями, с бездомными людьми. Также будут затрагиваться такие важные темы, как ответственность волонтера, умение сострадать, отношение к смерти.

Курсы проводит кандидат психологических наук, заместитель Председателя Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, глава (руководитель) волонтерского движения православной молодежи «Молодость не равнодушна!» архимандрит Иоасаф Перетятько.

Занятия будут проходить 1 раз в месяц (в выходной день).
ForUm

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