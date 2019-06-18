Братия Киево-Печерской лавры передала гуманитарную помощь столичному детскому центру реабилитации.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Лавры, воспитанников столичного Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 навестил иеромонах Лукиан из отдела социального служения обители.

«Учреждение предназначено для психологического восстановления и реабилитации детей, попавших в непростые жизненные обстоятельства. Нелегкие судьбы, порой ершистые характеры… Конечно, усилиями педагогов удается корректировать и направлять в нужное русло детские устремления, но здесь особо ценится доброе слово, душевное тепло и то, что могут гости из Лавры рассказать об особом духовном измерении, где Сам Господь ведет того, кто Ему доверился», - рассказали в пресс-службе Лавры.

Во время визита священник пообщался с детьми, ответил на вопросы и передал сладости.