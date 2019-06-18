также в разделеРелигия
Сербский иерарх: Мы будем защищать храмы ценой собственной жизни 5
Греческие СМИ: Варфоломей рассержен реакцией Поместных Церквей на Томос ПЦУ 25
В Запорожской епархии УПЦ рассказали представителям ОБСЕ о разжигании межрелигиозной розни 11
Православные Ужгорода крестным ходом встретили Иверскую икону Богородицы, привезенную с Афона 9
Верующие УПЦ из Тернопольщины обратились к Зеленскому с просьбой защитить их от церковных рейдеров 60
ПЦУ: Собрание Филарета 20 июня не может быть Поместным Собором 8
На Одещине тысячи верующих УПЦ 17 июня прошли крестным ходом 3, 5 км 9
В Херсоне встретили Касперовскую икону Божией Матери 9
На Ровенщину прибудет икона Божией Матери «Благоуханный цвет» 7
Предстоятель УПЦ рассказал, как преодолевать жизненные испытания 7
В Почаевской лавре тысячи верующих отметили 800-летие Свято-Духовского скита 12
Митрополит Онуфрий: Политики, которые вмешиваются в дела Церкви, видят Церковный трон, а не Христа на нем 14
На Полтавщине верующие УПЦ отметили 200-летие Свято-Троицкого храма 14
На Закарпатье появился новый храм УПЦ 11
Филарет заявил, что на Соборе реального объединения с УПЦ не было, так как два перешедших епископа вошли в ПЦУ практически без приходов 24
В День Святого Духа Предстоятель УПЦ поздравил выпускников Киевских духовных школ с окончанием учебы 11
В Троице-Сергиевой Лавре Предстоятель УПЦ принял участие в праздновании дня Святой Троицы 38
УПЦ инициировала конкурс «Мы – наследники Запорожских святых» 23

Братия Киево-Печерской лавры передала гуманитарную помощь столичному детскому центру реабилитации.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Лавры, воспитанников столичного Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 навестил иеромонах Лукиан из отдела социального служения обители. 

«Учреждение предназначено для психологического восстановления и реабилитации детей, попавших в непростые жизненные обстоятельства. Нелегкие судьбы, порой ершистые характеры… Конечно, усилиями педагогов удается корректировать и направлять в нужное русло детские устремления, но здесь особо ценится доброе слово, душевное тепло и то, что могут гости из Лавры рассказать об особом духовном измерении, где Сам Господь ведет того, кто Ему доверился», - рассказали в пресс-службе Лавры.

Во время визита священник пообщался с детьми, ответил на вопросы и передал сладости.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги