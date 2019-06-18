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Верующие Украинской Православной Церкви из села Стенка Тернопольской области обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от церковных рейдеров, соблюсти их фундаментальное право на свободу вероисповедания и гарантировать верховенство закона.

Фото: скрин, Ютуб

Как сообщает Центр информации УПЦ, видеообращение верующих опубликовано на Ютуб-канале «Правблог».

«Глубокоуважаемый Президент Украины Владимир Александрович, сегодня религиозная община храма Рождества Богородицы Украинской Православной Церкви обращается к Вам за особенной помощью. Органы местного самоуправления сельского, районного и областного советов, обьединившись с проживающими в селе представителями ПЦУ и других конфессий, в частности греко-католической общиной, лишили нас возможности ходить и молиться в нашем храме», - сказал в видеообращении иерей Василий Мойсюк.

Священник подчеркнул, что он и верующие УПЦ являются патриотами Украины и желают, чтобы в государстве были мир и соблюдался закон. 

«Мы хотим жить в правовом государстве, и чтобы закон исполнялся не только в отношении нас, но и исполнялся всеми гражданами Украины, а также всеми религиозными организациями», - подытожил священник.

Как сообщалось, 31 января было проведено собрание жителей села Стенка, на котором было принято неправомерное решение о переходе религиозной общины УПЦ в ПЦУ. В частности, одним из нарушений стало то, что за соответствующее решение проголосовали не члены религиозной общины, а территориальной - представители других конфессий, которые проживают в селе.
ForUm

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