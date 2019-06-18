Бельгийские спецслужбы уволили офицера, которого подозревают в связях с российским олигархом. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную прессу.

По данным журналистов, офицера взяли на службу в 2004 году. У него был опыт работы в международной торговле с одной из республик бывшего СССР. Военному открыли доступ к документам с грифом «секретно». Однако из-за общения с неким российским бизнесменом он вызвал подозрения у службы госбезопасности Бельгии.

Параллельно расследование вела и военная разведка. В итоге офицера уволили. Сам он утверждал, что ему «не дали возможности объяснить свои деловые связи».

В январе в Бельгии отстранили от должности главу военной контрразведки Клемента Ванденборре. Его заподозрили в шпионаже в пользу России.