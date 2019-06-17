Запорожская епархия Украинской Православной Церкви объявила о проведении конкурса «Мы – наследники Запорожских святых» с целью привлечения внимания широкой общественности к подвигу Запорожских новомучеников.

Фото: икона новомучеников Запорожского края

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, работы принимаются до 22 апреля 2020 года.

Победителей ждут паломнические поездки.

Участникам конкурса в епархии предлагают подумать над вопросами: «Запорожские новомученики — что мы знаем о них? Над какими скупыми фактами их биографий мы размышляли? Понимаем ли мы, что эти люди, наши земляки, имели семьи, простые человеческие желания, мечты, стремления, но отказались от всего ради Христа? Как бы мы поступили на их месте? Не напоминает ли порой нынешняя ситуация ту, начала XX века? Что лично для нас значит их подвиг?».

«Предметом конкурса является комплекс мероприятий, направленных на популяризацию подвига Запорожских новомучеников среди церковной и светской общественности», - сообщили в епархии

Положение о конкурсе можно скачать здесь.