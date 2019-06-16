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Великобритания собирается отправить 100 спецназовцев в район Персидского залива для усиления защиты своих судов.

Об этом пишет The Sunday Times.

По информации газеты, на британской военно-морской базе в Бахрейне будет сформировано подразделение сил быстрого реагирования, в которое войдут морские пехотинцы из 42-го десантного отряда, базирующегося возле Плимута.

Планируется, что они будут выходить море на кораблях, патрулирующих Персидский залив, для защиты британских военных и торговых кораблей от противокорабельных ракет, мин и нападения малых судов.

Ожидается, что план по отправке морпехов 16 июня обсудит правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям (COBRA).

Издание отмечает, что официально о миссии не объявляли, поскольку британское Минобороны не хочет обострения ситуации в регионе.

Напомним: после инцидента в министерстве обороны США заявили, что танкеры могли атаковать с помощью реактивного снаряда или мины. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на суда Иран.

Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.
ForUm

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