Об этом пишет The Sunday Times.
По информации газеты, на британской военно-морской базе в Бахрейне будет сформировано подразделение сил быстрого реагирования, в которое войдут морские пехотинцы из 42-го десантного отряда, базирующегося возле Плимута.
Планируется, что они будут выходить море на кораблях, патрулирующих Персидский залив, для защиты британских военных и торговых кораблей от противокорабельных ракет, мин и нападения малых судов.
Ожидается, что план по отправке морпехов 16 июня обсудит правительственный комитет по чрезвычайным ситуациям (COBRA).
Издание отмечает, что официально о миссии не объявляли, поскольку британское Минобороны не хочет обострения ситуации в регионе.
Напомним: после инцидента в министерстве обороны США заявили, что танкеры могли атаковать с помощью реактивного снаряда или мины. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на суда Иран.
Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.
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