Народный депутат Александр Онищенко, который находится за пределами Украины и НАБУ подозревают его в организации коррупционной схемы, подал документы для участия во внеочередных парламентских выборах.

Об этом заявила в эфире 5 канала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, сообщает Радио Свобода.

«И Онищенко подал документы в Центральной избирательной комиссии... По факту, в пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях», - сказала секретарь ЦИК.

По ее словам, в ближайшее время комиссия должна рассмотреть заявление Онищенко и принять решение о допуске или недопуске его для участия в выборах.

Секретарь ЦИК подчеркнула, что комиссия калькулирует все дни пребывания за пределами Украины за последние пять лет каждого кандидата в депутаты.

Ранее сам Онищенко говорил о своем намерении баллотироваться в Верховную Раду.

Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.