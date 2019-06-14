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Накануне дня Святой Троицы и по случаю 800-летнего юбилея Почаевского Свято-Духовского скита, 13 июня, из Свято-Успенской Почаевской лавры в Свято-Духовский скит состоялся многолюдный крестный ход с чудотворной Почаевской иконой Божией Матери.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу обители, торжественный крестный ход возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Ему сослужили наместник Почаевской Лавры митрополит Владимир, ректор Почаевской духовной семинарии епископ Иов, скитоначальник архимандрит Пафнутий (Целика), братия Лавры и скита в священном сане и представители духовенства из разных уголков Украины.

В торжественной молитвенном крестном ходе приняли участие несколько тысяч паломников и прихожан Лавры и скита.

Крестный ход торжественным пением сопровождали четыре хора: братский хор Лавры, братский хор скита, большой лаврский хор и хор студентов ПДС.

По прибытии в Свято-Духовский скит, на площади перед главным храмом обители был отслужен благодарственный молебен. В конце богослужения к присутствующим с приветственным словом обратился наместник Почаевской лавры митрополит Владимир. Он напомнил историю обители.

После завершения праздничного молебна и поздравления, хоры исполнили концертные песнопения. Также все желающие смогли поклониться чудотворному образу Божьей Матери, и были помазаны святым елеем.
ForUm

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