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Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом 2 АК российских оккупационных войск в Луганске, сообщает пресс-центр штаба СБУ.

Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации. Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задания, так называемые «темники» для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе. Подразделение также осуществляло сбор и анализ информации по руководству нашего государства и Вооруженных сил Украины, военных подразделений, участвующих в операции Объединенных сил, украинских патриотов, их семей, экономической и политической ситуации на Луганщине.

Сотрудники СБ Украины установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области был закреплен представитель информационного подразделения, который составлял так называемый «паспорт региона». Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять меры по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцированию социального недовольства.

Оперативники СБУ задокументировали попытки вражеского подразделения через инспирации протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце прошлого года. Также сотрудники СБУ обнаружили более пятидесяти фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевской точки зрения на события в Украине, фабрикации фейковой информации в пользу страны-агрессора.

По материалам СБУ один из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах. Все лица, входившие в состав информационного подразделения, установлены. В рамках уголовного производства заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины жительнице Луганска, которая возглавляла группу.
ForUm

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