Сторонники Православной Церкви Украины вечером 13 июня пытались захватить Свято-Успенский храм Украинской Православной Церкви в селе Доротище Волынской области.

Фото: скрин, УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ и пресс-службу Владимир-Волынской епархии, около 50 жителей села, верующие УПЦ, собралось на защиту своей церкви от посягательств активистов ПЦУ. Вместе с духовенством и благочинным протоиереем Михаилом Чупаком они помешали двум мужчинам, которые пытались болгаркой и молотком сломать церковные двери.

Более 10 священников ПЦУ, люди в камуфляжной форме и сотрудники правоохранительных органов наблюдали за происходящим со стороны.

Протоиерей Михаил потребовал составить протокол на взломщиков, которые вышли за ограду храма, когда их начали фотографировать и составлять протокол.

По данным епархии, инициировал «переход» храма под юрисдикцию ПЦУ глава Ковельского районного совета Андрей Броило.

Позже священнослужители ПЦУ и люди в камуфляже покинули село, а прихожане Свято-Успенской церкви организовывают дежурство у его стен.

Как сообщалось, предыдущая попытка захвата сторонниками ПЦУ храма УПЦ в селе Доротище состоялась во время богослужения 2 марта. Тогда все удалось уладить мирным путем.