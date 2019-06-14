13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, говорится в сводке штаба ООС.

Противник также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил; «Север» позиции ВСУбыли обстреляны 11 раз.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.