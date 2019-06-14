также в разделеПроисшествия
В Одессе нашли партию растворенного в краске кокаина 18
На шахте в Покровске погибли два горняка 27
Трое украинцев погибли в ДТП в Польше 34
Под Харьковом диверсант ФСБ пытался взорвать емкости с хлором 67
ООН: С начала войны на Донбассе погибли 3332 мирных жителя 18
С начала месяца в Украине утонули более 100 человек 35
Оккупанты 28 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 военный 13
На Житомирщине лесник подстрелил ребенка 36
В Мариуполе прокурор сбил женщину, открыто дело 25
Полиция открыла дело из-за аварии лесовоза на Закарпатье 27
Пожар в одесской психбольнице: умер еще один пострадавший 24
На Волыни празднование в кафе закончилось отравлением 13 человек 18
ООС: Боевики открывали огонь 24 раза, ранив троих военных 18
СМИ сообщают о трагической гибели 5 лесорубов на Закарпатье 55
В саду на Ривненщине откопали один из крупнейших в Украине склад боеприпасов 64
Пожар в одесской психбольнице квалифицировали как умышленное убийство 56
Оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции 19
В результате пожара в одесской психбольнице погибли 6 человек 37

13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, говорится в сводке штаба ООС.  

Противник также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил; «Север» позиции ВСУбыли обстреляны 11 раз.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 13 июня один оккупант получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2631 грн.
9
Теги