также в разделеРелигия
На Франковщине сторонники ПЦУ и РКЦ не могут поделить захваченный храм УПЦ 9
В Винницкой епархии УПЦ могут принять обратно 20 священников, запрещенных в служении 9
122 студента заочного отделения получили дипломы об окончании Киевской духовной школы 7
В Киево-Печерской лавре рассказали об исцелениях, которые произошли у мощей преподобного Агапита 10
Община захваченного храма УПЦ волынского села Жидычин просит президента защитить их права 7
В Киево-Печерской лавре 14 июня будут отмечать день памяти преподобного Агапита 9
Синод Болгарской Православной Церкви: Письма митрополита Даниила с критикой Фанара – его частная инициатива 20
Запорожский митрополит УПЦ рассказал о святителе Луке Крымском, мощи которого прибыли в Покровский собор 5
Президент Черногории призвал восстановить автокефалию «по украинскому сценарию» 13
Православные волонтеры Полтавщины провели благотворительную ярмарку, чтобы помочь онкобольным детям 9
На Киевщине с помощью слезоточивого газа захватили церковный дом УПЦ 18
Стартует вступительная кампания в Киевских духовных школах 20
Зоря заявил, что основные положения Томоса были известны до объединительного Собора 15
Верующие собирают средства на восстановление пострадавшего от молнии собора в Богуславе 12
После молитвенного стояния у стен Винницкой ОГА чиновники пообещали наладить диалог с представителями УПЦ 24
Митрополит Антоний (Паканич) объяснил, откуда берётся зло и как с ним бороться 19
Архиепископ УПЦ принял участие в приеме по случаю Дня Нации Аргентины 17
Православная молодежь Одессы передала пациентам детского отделения областного противотуберкулезного диспансера подарки 13

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что власти не должны вмешиваться в дела верующих.

Фото: УНИАН

О позиции президента и его команды по вопросу взаимоотношений Церкви и власти Разумков рассказал в интервью «Стране».

«Государство должно отдать вопросы, которые разделяют общество, на откуп людям. Пусть они сами разбираются, власть не должна в это вмешиваться», - сказал он.

Он подчеркнул: «Если мы говорим о роли государства в этом вопросе - государство должно обеспечивать интересы всех. Независимо от того, в какую церковь вы ходите, и ходите ли вообще».

По словам политика, если кто-то из верующих совершает противоправные действия – это вопрос правоохранителей.
«Если появляются горячие головы, а их хватает и с той, и с другой стороны, должны включаться правоохранительные органы. Невзирая на то, у кого какая нашивка, крестик или к какому духовнику он ходит», - пояснил глава «Слуги народа».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги