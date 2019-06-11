Португальский тренер Паулу Фонсека завершает работу в футбольном клубе «Шахтер», сообщает пресс-служба ФК.

Фонсека возглавлял «горняков» с 1 июня 2016 года. С командой он сделал 3 «золотых дубля» и вернул «Шахтеру» абсолютное лидерство в украинском футболе. За эти годы «оранжево-черные» выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины, отмечают в клубе.

Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.

Контракт Фонсеки с «Шахтером» должен был закончиться в 2020 году. Владелец клуба Ринат Ахметов поблагодарил португальца и пожелал ему успехов в итальянском чемпионате (Фонсека возглавил «Рому»).