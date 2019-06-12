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Текст Томоса был публично известен с 6 января, а все ключевые его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, который Синод Вселенского патриархата предложил для объединительного Собора 15 декабря.

Фото: Зоря / Укринформ

Об этом на своей странице в Фейсбук написал архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря.

В своем разъяснении по поводу «ошибочных утверждений», отождествляющих нынешний статус ПЦУ с «Критской моделью» автономии украинской Церкви, предложенной Константинополем Украине в 2008 году, Зоря подчеркнул: говорить, что это фактически одно и то же – «по меньшей мере ошибочно. Мягко говоря».

По его словам, в 2008 году Константинополь предлагал Украине статус полуавтономной Митрополии Вселенского патриархата, в то время как в Томосе ПЦУ речь идет об «автокефальной Церкви, внесенной в Диптих».

Также, в отличие от предложения 2008 года, согласно которому нового архиерея, членов Синода и Митрополита должен был избирать Синод Константинополя (из кандидатур, предложенных Синодом Митрополии), в Томосе ПЦУ прописано, что «все избрания на иерархическое служение и вообще решения по поводу управления остаются исключительной компетенцией Поместной УПЦ».

Среди других положений Томоса Зоря также выделил тему с предоставлением Константинополем миро («ряд Поместных Автокефальных Церквей берут миро из Константинополя, что не приуменьшает их статуса автокефалии») и право апелляции к Вселенскому патриарху, «которое носит исключительный характер и не касается "решения всех дел"».

«Странно слышать критику этого права Вселенского патриарха тогда, когда именно благодаря его применению все украинские иерархи и клирики, несправедливо "осужденные" со стороны РПЦ за деятельность в пользу автокефалии УПЦ, были Вселенским патриархом реабилитированы, а "осуждения" – признаны недействительными», – отметил Зоря.

При этом он подчеркнул, что в 2008 году Филарет согласился и на предложенный статус полуавтономной Митрополии, но с условием, что он будет ее возглавлять («в сане митрополита, а не патриарха», – уточнил Зоря), и что будет гарантия предоставления автокефалии через год-два: «В связи с тем, что срок предоставления автокефалии не был определен и гарантирован (речь шла только о том, что это произойдет когда-то в будущем) – решения так и не были реализованы. По моему убеждению, это произошло потому, что Бог предвидел для Украинской Церкви лучшее будущее», – добавил он.

В завершение архиерей ПЦУ пояснил: все ключевые положения Томоса, которые сегодня подвергаются критике, были хорошо известны еще до «объединительного Собора».

«Текст Томоса публично широко известен с 6 января. А основные его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом Вселенского патриархата для Объединительного Собора. То есть 15 декабря 2018 года точно было известно и про миро, и про диаспору, и о праве апелляции. Не было известно дословно, но то,  что эти точки являются принципиальными для Вселенского патриархата и будут отражены в Томосе - было известно и понятно. Поэтому, по моему мнению, нынешняя критика Томоса происходит вовсе не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась минимум на 5 месяцев раньше», – подытожил Евстратий Зоря.

Ранее «почетный патриарх» Филарет Денисенко заявил, что ПЦУ не является независимой Церковью и «мы такой автокефалии не хотим». По мнению Филарета, в Томосе ПЦУ прописаны практически те же формулировки, которые он отверг в 2008 году.
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